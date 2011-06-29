Что произошло в Петербурге 16 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 16 сентября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 16 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Водитель социального такси оскорбил пожилую пассажирку.

Конфликт между автомобилистом и пенсионеркой произошел накануне днем у поликлиники на Кавалергадской улице. Водитель был недоволен тем, что пожилая женщина опаздывает, и начал на нее кричать. Потом мужчина распустил руки и даже плюнул в сторону пенсионерки. Кроме того, водитель аналогично отреагировал в отношении свидетельницы конфликта.

Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура и полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 57-летнего водителя доставили в отделение.

В СПбГУ появился Центр изучения постковидного синдрома.

Первый в мире подобный центр открылся на базе клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова. В центре будут работать врачи СПбГУ, специалисты Центра аутоиммунных заболеваний Заблудовича при Университете Тель-Авива и Университета Ариэля в Израиле. 20% населения планеты живут с аутоимунными заболеваниями, однако в пандемию их развитию может способствовать коронавирусная инфекция.

На Планерной улице сгорел автобус.

Пожар случился утром у дома №15. У "МАЗа", принадлежащего АО "Третий парк", выгорели сгораемые части. Причина пожара пока не известна, пострадавших нет, хотя на момент возгорания в салоне были люди. Все успели выйти на улицу.

Вход в метро "Невский проспект" на канал Грибоедова будет ограничен.

Изменения вступят в силу со следующего вторника, 21 сентября. На станции будут проводить капитальный ремонт эскалатора, работы займут два месяца и завершатся 25 ноября. Вход будет недоступен для пассажиров в будни с 18:30 до 19:30.

В Петербурге открылся Центр общественного наблюдения.

Здесь представители партий, журналисты и граждане могут наблюдать за ходом выборов в Госдуму и Законодательное собрание города в течение 17, 18 и 19 сентября. Центр находится в Невской ратуше на Новгородской улице и будет открыт с 8 утра 17 сентября и до окончания подсчета голосов. Желающим занять место в Центре гражданам нужно подать заявку на сайте Общественной палаты Петербурга за сутки до желаемого времени наблюдения.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба ГУ МВД; "Мегаполис"; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Фото: Общественная палата Петербурга