Ограничения на вход будут действовать два месяца.

Со следующего вторника, 21 сентября, вход в метро "Невский проспект" на канал Грибоедова будет ограничен, сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Режим работы вестибюля изменится из-за капитального ремонта эскалатора. Ограничения будут действовать два месяца, до 25 ноября. Однако это коснется только рабочих дней с 18:30 до 19:30. Временной интервал будет корректироваться с учетом пассажиропотока.

Горожан просят учитывать информацию при планировании маршрута.

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Фото: Piter.tv