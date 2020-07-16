Видео: на Планерной улице сгорел автобус

Автобус ехал на остановку "Старая Деревня".

Утром 16-го сентября в Приморском районе Петербурга сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Автобус АО "Третий парк" находился у дома №15 по Планерной улице. У "МАЗ" выгорели сгораемые части, несмотря на то, что пожар быстро ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

По информации Piter.TV, в автобусе были пассажиры, однако они успели выйти. Транспортное средство следовало из 3-го автопарка на Старую Деревню.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Фролов