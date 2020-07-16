  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:52
147
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: на Планерной улице сгорел автобус

0 0

Автобус ехал на остановку "Старая Деревня".

Утром 16-го сентября в Приморском районе Петербурга сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Автобус АО "Третий парк" находился у дома №15 по Планерной улице. У "МАЗ" выгорели сгораемые части, несмотря на то, что пожар быстро ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. 

По информации Piter.TV, в автобусе были пассажиры, однако они успели выйти. Транспортное средство следовало из 3-го автопарка на Старую Деревню. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Фролов

Теги: автобус, пожар, третий парк
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии