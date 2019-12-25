В Петербурге открылся Центр общественного наблюдения

В режиме реального времени можно будет наблюдать за ходом выборов на разных участках.

В Петербурге накануне открылся Центр общественного наблюдения. В нем представители партий, журналисты и граждане могут наблюдать за ходом выборов в Госдуму и Законодательное собрание города.

Центр находится в Невской ратуше на Новгородской улице. Он будет открыт с 8 утра 17-го сентября и до окончания подсчета голосов. 14 мест будет зарезервировано для представителей партий, которые принимают участие в выборах, 4 места для журналистов, по одному — уполномоченному по правам человека в Петербурге и представителю Совета по правам человека. Остальные места могут занять граждане, но для этого необходимо подать заявку на сайте Общественной палаты Петербурга. Это нужно сделать за сутки до желаемого времени наблюдения. Вчера, 15 сентября, Общественная палата уже начала принимать первые заявки.

В Центре установили 8 экранов, на которых будут показывать трансляцию с избирательных участков. Одновременно наблюдатели смогут увидеть 32 участка, картинка будет периодически меняться. В случае чего-то подозрительного есть возможность перемотать видео.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Фото: Общественная палата Петербурга