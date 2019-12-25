В СПбГУ появился Центр изучения постковидного синдрома

Специалистами Центра имени профессора Шенфельда станут российские и израильские ученые и врачи.

Накануне, 15 сентября, на базе клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета открылся первый в мире Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В центре свои силы объединят врачи СПбГУ, специалисты Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при Университете Тель-Авива и Университета Ариэля в Израиле.

Отмечается, что 20% населения планеты имеют аутоиммунные заболевания, однако теперь есть новый фактор их вызывающий – коронавирусная инфекция, которая способствует развитию как минимум 18 аутоиммунных заболеваний.

Ранее мы писали, профессор Алексей Яковлев рассказал, что коронавирус развивается подобно испанке.

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