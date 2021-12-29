Что произошло в Петербурге 16 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 16 февраля.

Что произошло в Петербурге в среду, 16 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

После гибели подростков на Тореза возбудили уголовное дело.

Несчастье произошло вечером 15 февраля у дома №39/1, тела подростков обнаружили прохожие. Как выяснилось, девушка жила с бабушкой и прабабушкой и состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а парень жил с мамой и работал в пекарне. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Наледь упала на петербуржца во дворе дома на Измайловском.

По словам очевидцев, пострадавшего забрала скорая около 11.30, а работники теплосети начали счищать остатки наледи с крыши. На место приезжала полиция.

Тем временем, 10-летний мальчик поскользнулся у дома №158 на проспекте Стачек и сломал лодыжку. В адрес ООО "Жилкомсервис № 3 Кировского района" направили судебный иск за некачественную уборку.

Пожар на улице Одоевского тушили 46 спасателей.

Сигнал о возгорании в МЧС получили около 15.00, горело административное здание №24к1. К 15.39 возгорание на 12 квадратных метрах площади локализовали, обошлось без пострадавших, причины пожара пока неизвестны.

Майские праздники в Петербурге могут пройти без коронавируса.

Замглавы комздрава Андрей Сарана заявил, что волна заболеваний "омикроном" пошла на спад. По мнению чиновников, через несколько месяцев ковид может совсем уйти из города. В комздраве выразили надежду, что "омикрон" стал последним витком коронавирусной инфекции.

В Петербурге могут ввести штраф за проезд в метро без одежды или обуви.

Такие поправки в закон об административных правонарушениях в Петербурге обсудили депутаты ЗакСа. Парламентарии предложили штрафовать на 500-1000 рублей пассажиров без одежды или обуви или в зловонной одежде. Также штрафы могут назначить тем, кто разведет в метро костер, запустит дрон, проведет политическое, религиозное или спортивное мероприятие. Проект отправили на доработку.

Рабочий упал с высоты 10 этажа в шахте строящейся станции метро "Путиловская".

Несчастный случай произошел во вторник, погиб 45-летний мужчина. По факту случившегося проводится проверка. "Метрострой Северной столицы" пообещал помочь семье погибшего и организовал внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах компании.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Денис Кокорев)