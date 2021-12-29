В Петербурге могут ввести штраф за проезд в метро без одежды или обуви

Также могут оштрафовать за зловонную одежду и ручную кладь.

В среду, 16 февраля, депутаты ЗакСа обсудили поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Так, комитет по транспорту предложил штрафовать на 500-1000 рублей тех, кто ездит в петербургском метрополитене без одежды или обуви, или в зловонной одежде с ручной кладью. Об этом сообщила "Фонтанка".

После дискуссии законопроект отправили на доработку поскольку, например, не ясно, что именно будет считаться "зловонной одеждой" и кто будет заниматься определением степени зловонности.

Дополнительные штрафы могут получить те, кто запустит дрон, разведет костер или проведет политическое, религиозное, культурное и спортивное мероприятие.

Фото: Piter.tv