  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге могут ввести штраф за проезд в метро без одежды или обуви
Сегодня, 13:56
47
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге могут ввести штраф за проезд в метро без одежды или обуви

0 0

Также могут оштрафовать за зловонную одежду и ручную кладь.

В среду, 16 февраля, депутаты ЗакСа обсудили поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Так, комитет по транспорту предложил штрафовать на 500-1000 рублей тех, кто ездит  в петербургском метрополитене без одежды или обуви, или в зловонной одежде с ручной кладью. Об этом сообщила "Фонтанка".

После дискуссии законопроект отправили на доработку поскольку, например, не ясно, что именно будет считаться "зловонной одеждой" и кто будет заниматься определением степени зловонности.

Дополнительные штрафы могут получить те, кто запустит дрон, разведет костер или проведет политическое, религиозное, культурное и спортивное мероприятие. 

Фото: Piter.tv

Теги: метро, петербург, проезд в метро, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии