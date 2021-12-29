Пожар на улице Одоевского тушат 46 пожарных

Горение происходит в административном здании.

В среду, 16 февраля, около трех часов дня на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме №24к1 по улице Одоевского. Там в административном здании происходило горение обстановки на площади 12 "квадратов".

Так, в 15:17 ранг пожара повысили до №1Бис, а в 15:39 возгорание удалось локализовать. Дополнительной информации о ликвидации пожара пока не было. Обошлось без пострадавших, причины пожара неизвестны.

На борьбу с огнем привлекли 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

Фото: Piter.tv