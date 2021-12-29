Майские праздники в Петербурге могут пройти без коронавируса

Власти заявили, что волна "омикрона" пошла на спад.

В среду, 16 февраля, первый заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что волна распространения штамма "омикрон" пошла на спад. По мнению чиновников, через пару месяцев заболеваемость может уйти из города.

Сарана выразил надежду, что "омирон" – это последний виток коронавируса, и он все-таки закончится, а горожане смогут вздохнуть спокойно к маю и вернуться к обычной жизни.

Помимо этого, в Смольном заявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета.

Фото: Piter.tv