После гибели подростков на Тореза возбудили уголовное дело

Предполагается, что дети решили уйти из жизни по собственной воле.

Появилась информация о подростках, которые накануне скончались у дома №39/1 на проспекте Тореза. Их тела лежали на асфальте. Как выяснилось, 15-летний юноша проживал на проспекте Народного Ополчения, а девушка — в доме, у которого погибла.

Как узнал Piter.tv, девушка находилась на домашнем обучении. Она проживала вместе с бабушкой и прабабушкой. Мама жила отдельно в другом субъекте РФ. С 2021 года состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Молодой человек проживал с матерью и работал в пекарне.

Трупы направили в морг для установления причин смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Фото: Piter.tv