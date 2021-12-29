Школьник сломал лодыжку, поскользнувшись на тротуаре на проспекте Стачек

Прокуратура Кировского района Петербурга выясняет обстоятельства травмирования 10-летнего ребенка, который упал на скользкой дороге и сломал лодыжку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мальчик упал 16 января у дома №158 на проспекте Стачек. В результате врачи диагностировали у него перелом лодыжки.
В ходе проверки прокуратура выяснила, что падение произошло из-за ненадлежащей уборки территории ООО "Жилкомсервис № 3 Кировского района". В суд направлено исковое заявление в адрес жилищной компании о компенсации причиненного морального вреда. В настоящий момент иск находится на рассмотрении.
Ранее мы писали, что в Петербурге дворник попал в шоковую реанимацию после падения на доску с гвоздями.
Фото: Piter.TV
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