В Петербурге дворник попал в шоковую реанимацию после падения на доску с гвоздями

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Невском районе Петербурга госпитализировали дворника. Об этом пишут "Невские Новости".

По словам очевидцев, мужчина поскользнулся и упал на доску с гвоздями рядом с мусорным контейнером. Коллеги пострадавшего обратились за помощью к прохожим. В доме на Русановской улице, где живут рабочие, дворнику оказали первую помощь. Затем его госпитализировали.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в шоковой реанимации.

Ранее мы писали, что петербуржец отсудил больше 140 тысяч за упавшую на его машину глыбу льда.

Фото: Piter.TV