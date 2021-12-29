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В Петербурге дворник попал в шоковую реанимацию после падения на доску с гвоздями
Сегодня, 14:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге дворник попал в шоковую реанимацию после падения на доску с гвоздями

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Невском районе Петербурга госпитализировали дворника. Об этом пишут "Невские Новости".

По словам очевидцев, мужчина поскользнулся и упал на доску с гвоздями рядом с мусорным контейнером. Коллеги пострадавшего обратились за помощью к прохожим. В доме на Русановской улице, где живут рабочие, дворнику оказали первую помощь. Затем его госпитализировали.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в шоковой реанимации.

Ранее мы писали, что петербуржец отсудил больше 140 тысяч за упавшую на его машину глыбу льда.

Фото: Piter.TV

Теги: дворник, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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