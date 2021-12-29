Петербуржец отсудил больше 140 тысяч за упавшую на его машину глыбу льда

Стоимость ремонта автомобиля составила 279 тысяч рублей.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление по иску местного жителя, который потребовал взыскать с ООО "Жилкомсервис № 1" деньги за испорченную машину. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что 25 февраля 2021 года мужчина припарковал свой Ford у дома №17 по Среднеохтинскому проспекту. Когда вернулся к машине, он обнаружил повреждения – на авто упала глыба льда.

Стоимость ремонта составила 279 тысяч рублей. Петербуржец потребовал возместить ему эту сумму плюс расходы на юриста.

Представитель "Жилкомсервиса № 1" на суд не явился. Свидетель подтвердил, что на машину действительно упала глыба льда. Судебная экспертиза установила, что рыночная стоимость ремонта составляет 144 тысячи рублей. Именно их и взыскали с коммунальной компании, а также 21 тысячу за допрасходы на суд.

Ранее мы писали, что момент падения глыбы льда на дворника на Большом Сампсониевском попал на видео.

Фото: Piter.TV