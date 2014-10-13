Что произошло в Петербурге 12 августа: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 12 августа.

Что произошло в Петербурге в четверг, 12 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге начались испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса.

Препарат создан на основе молочнокислых бактерий-пробиотиков, на вкус вакцина не будет отличаться от ряженки. Ученые Института экспериментальной медицины говорят, что безопасный препарат будет подходящим и для взрослых, и для детей, принимать его придется каждые полгода. В аптеках такая "ряженка" начнет продаваться в виде капсул.

Журналист Александр Невзоров получил пощечину от верующего в Петербурге.

Незнакомец ударил телеведущего на автограф-сессии после эфира программы "Невзоровские среды". Мужчина потребовал от Невзорова прекратить оскорблять чувства верующих и православную веру, незнакомца сразу схватила охрана. Конфликт закончился примирением сторон: Невзоров отказался писать заявление, а мужчина заявил, что напал на журналиста не со зла.

Мать оставила месячного ребенка в парадной на Большом проспекте П.С..

Малышку обнаружили в парадной дома №57/1, девочка лежала в конверте из одеяла без одежды. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 38-летняя мать девочки оказалась жива и здорова, она просто оставила ребенка на лестнице. Ранее женщину лишили родительских прав на двух старших детей.

Стало известно, откуда будут эвакуировать автомобили в Петербурге с 12 по 15 августа.

Патрулирование и поиск водителей, нарушивших правила парковки, будут проводить сотрудники комитета по транспорту. Рискуют быть эвакуированными автомобили, оставленные в зоне действия знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" с дополнительной табличкой "Эвакуация".

MAN задавил женщину на пешеходном переходе Приморского шоссе.

ДТП произошло в поселке Репино: местная жительница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал грузовик под управлением 69-летнего мужчины. Женщина умерла в машине скорой помощи, личность погибшей устанавливается.

На ЗСД иномарка влетела в КАМАЗ дорожных служб.

Авария случилась ночью в Василеостровском районе. По словам очевидца, водитель иномарки не справился с управлением и сначала врезался в разделительное ограждение, а затем протаранил грузовик. Информация о пострадавших уточняется.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Instagram / nevzorovofficial

Фото: Смольный; Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП