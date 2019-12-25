  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
MAN задавил женщину на пешеходном переходе Приморского шоссе
Сегодня, 11:14
89
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

MAN задавил женщину на пешеходном переходе Приморского шоссе

0 0

Женщина скончалась в машине скорой помощи.

В Курортном районе Петербурга в аварии пострадала женщина-пешеход.

Как стало известно Piter.TV, в 18:40 у дома 404 по Приморскому шоссе в поселке Репино 69-летний мужчина, двигаясь на грузовике MAN, сбил неизвестную женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных травм скончалась в машине скорой. Личность погибшей устанавливается.

По данным УГИБДД, в Петербурге за сутки зафиксировали 298 ДТП.

Ночью 12 августа на ЗСД иномарка влетела в КАМАЗ дорожных служб.

Фото: Piter.tv

Теги: man, приморское шоссе
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии