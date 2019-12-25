На ЗСД иномарка влетела в КАМАЗ дорожных служб

По словам очевидца, водитель легковушки не справился с управлением и сначала врезался в разделительное ограждение.

Ночью 12 августа в Василеостровском районе Петербурга, на участке ЗСД произошла авария – водитель черной иномарки въехал в КАМАЗ дорожных служб. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидца, водитель легковушки не справился с управлением и сначала врезался в разделительное ограждение, после протаранил грузовик.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее появилось видео столкновения автобуса со столбом в Кировском районе. Авария произошла около 15 часов по Ленинскому проспекту у дома 140. В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" рассказали, что инцидент случился на первому часу работы водителя, который прошел предрейсовый осмотр. "Отклонений в его состоянии не выявлено". Сам же транспорт (2020 года выпуска) находился в исправном состоянии

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