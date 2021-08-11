Появилось видео столкновения автобуса со столбом в Кировском районе

В аварии пострадали шесть человек.

Источник Piter.tv в правоохранительных органах предоставил запись с камер видеонаблюдения. На ней можно увидеть столкновение пассажирского автобуса со столбом в Кировском районе.

Авария произошла около 15 часов по Ленинскому проспекту у дома 140. В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" рассказали, что инцидент случился на первому часу работы водителя, который прошел предрейсовый осмотр. "Отклонений в его состоянии не выявлено". Сам же транспорт (2020 года выпуска) находился в исправном состоянии.

В результате ДТП пострадали шесть человек, которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим от 26 до 68 лет. Четыре человека направлены в Городскую больницу №26 и двое – в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Водитель автобуса в аварии не пострадал.

Прокуратура Кировского района начала проверку по факту аварии. В ходе проверки специалисты намерены выяснить, законно ли перевозчик осуществляет деятельность и соблюдает ли требования безопасности при выпуске транспортного средства на линию и транспортировке пассажиров.

Похожая авария произошла в конце мая этого года. Автобус оказался на столбе в результате ДТП на Ленинском проспекте.

Видео: Piter.tv