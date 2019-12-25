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Мать оставила месячного ребенка в парадной на Большом проспекте П.С.
Сегодня, 10:04
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Мать оставила месячного ребенка в парадной на Большом проспекте П.С.

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Ранее женщину лишил родительских прав на двух детей.

В парадной дома №57/1 на Большом проспекте П.С. обнаружили грудного ребенка. Мать девочки жива и здорова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Ребенок лежал в детской коляске на лестничной площадке между 5 и 6 этажом. Девочка находилась в конверте из одеяла без одежды. Грудничка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. 

Матери 38 лет, ранее ее лишили родительских прав на двух старших детей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя, который посадил сына-подростка за руль, накажут

Фото: Piter.TV

Теги: парадная, ребенок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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