Мать оставила месячного ребенка в парадной на Большом проспекте П.С.

Ранее женщину лишил родительских прав на двух детей.

В парадной дома №57/1 на Большом проспекте П.С. обнаружили грудного ребенка. Мать девочки жива и здорова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Ребенок лежал в детской коляске на лестничной площадке между 5 и 6 этажом. Девочка находилась в конверте из одеяла без одежды. Грудничка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Матери 38 лет, ранее ее лишили родительских прав на двух старших детей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя, который посадил сына-подростка за руль, накажут

Фото: Piter.TV