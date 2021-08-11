Водителя, который посадил сына-подростка за руль, накажут

Мужчина признался, что хотел научить ребенка управлять автомобилем.

В отношении мужчины, который посадил подростка за руль в Невском районе, возбудили административное производство. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Также в машине находился еще один ребенок. "Киа" остановили 10-го августа при повороте с Лесной улицы на Советский проспект. Водитель признался, что действительно передал управление машиной своему 14-летнему сыну. Таким образом он хотел его обучить вождению.

В момент задержания у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Номерные агрегаты вызвали подозрение у полицейских, поэтому машину поместили на стоянку.

Напомним, на днях в Интернете появилось видео, на котором за рулем авто находился подросток. Прохожий попросил владельца машины сесть за руль вместо ребенка, тот ответил агрессией.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области