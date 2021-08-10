Петербуржец заставил мигранта сесть за руль вместо сына-подростка

Конфликт двух мужчин был снят на видео.

Накануне в Невском районе Петербурга произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них заметил, что другой усадил за руль своего сына-подростка. Прохожий заставил нарушителя изменить свое решение и самому занять водительское кресло.

Инцидент произошел в одном из дворов Усть-Славянки. Очевидец снял все происходящее на видео.

На записи можно увидеть перепалку двух мужчин. Один из них требует, чтобы владелец машины перестал нарушать и сам сел за руль, так как во дворе, в том числе, гуляют дети и мамы с колясками. В ответ отец ребенка, решивший побыть в роли инструктора по вождению, заявляет, что проехать нужно всего 10 метров, и что он сам несет ответственность за все.

Тебе-то что? Если совершу преступление, сам за него отвечу. Такие вредные люди есть на земле. Заявил раздосадованный водитель

"Урок вождения" отец давал с пассажирского кресла, держа на коленях второго ребенка. Однако неравнодушному петербуржцу удалось добиться своего. Сначала с водительского сидения пересел подросток, а затем за руль сел сам отец.

Ранее в Петербурге за рулем грузовика "Петрович" заметили маленького мальчика.

Видео: Мегаполис