В Петербурге за рулем фургона "Петрович" заметили малыша

Он сидел на коленях водителя и держал в руках руль.

Жители Петербурга заметили на водительском кресле грузовика службы доставки "Петрович" маленького мальчика. Ребенок сидел на коленях взрослого мужчины и держал в руках руль.

"Газель" с мальчиком за рулем заметили на проспекте Просвещения около 17:45 28 июля. По словам горожан, грузовик "мотыляло по дороге из стороны в сторону". Именно поэтому другие автомобилисты обратили на него внимание.

Поворотники, конечно, они не включали, машины шарахались от "ГАЗели". Рассказал один из очевидцев

Пользователи интернета раскритиковали мужчину за такой необдуманный поступок. Многие заявили, что управление автомобилем с ребенком на коленях представляет опасность для других людей.

В комментариях представитель "Петровича" извинился за "недопустимое поведение" водителя и заявил, что после случившегося с владельцем авто прекратили сотрудничество.

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