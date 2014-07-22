В Московском районе женщина избила самокатом прохожую, в которую врезался её сын

Прохожую госпитализировали с многочисленными травмами.

В Московском районе женщина избила незнакомую петербурженку самокатом и кулаками, заступаясь за сына. Об этом сообщает портал "Мегаполис" со ссылкой на дочь пострадавшей Риту.

Инцидент произошел вечером 27 июля на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов. Рита вместе с мамой переходили дорогу на пешеходном переходе. Как вдруг в женщину врезался ребенок (на вид лет 9), который ехал на электросамокате без сопровождения взрослых. Увидев, что на неё кто-то едет, женщина инстинктивно выставила перед собой руки.

По словам дочери, с ребенком всё хорошо – он не упал и не ушибся. Позже к женщине подошла агрессивная петербурженка, которая "выразила" свое негодование. Женщина молча выслушала и пошла по своим делами. Позже она услышала, как за ней бегут. После чего мать сначала ударила незнакомку самокатом по голове, после чего начала бить женщину кулаками по голове и лицу.

В драку тут же вмешались трое мужчин, которые стали свидетелями инцидента. Они стали оттаскивать агрессивную мать, которая после хотела скрыться, но свидетели ей не дали этого сделать. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали, позже её выписали домой на амбулаторное лечение. Медики диагностировали женщине сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица, закрытый перелом костей носа со смещением отломков, ушибленную рану головы и закрытую черепно-мозговую травму.

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Фото: pixabay.com