  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Откуда будут эвакуировать автомобили в Петербурге с 12 по 15 августа
Сегодня, 11:22
125
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Откуда будут эвакуировать автомобили в Петербурге с 12 по 15 августа

0 0

Протокол за нарушение оформляется в одном из четырех офисов.

Пресс-служба комитета по транспорту сообщила о том, где будет проходить патрулирование с 12 по 15 августа. Сотрудники будут выявлять водителей, которые нарушили ПДД по парковке.

Речь идет о тех автомобилистах, которые оставили свои машины в зоне действия знаков "Остановка запрещена" или  "Стоянка запрещена" с дополнительной табличкой "Эвакуация". 

Напомним, что с июля этого года комитет получил дополнительные полномочия. Протоколы за административные правонарушения по парковке теперь оформляет ведомство в четырех офисах: 8-я Советская улица, д. 31/27, проспект Ветеранов, д. 131, Синявинская улица, д. 3, проспект Просвещения, д. 54.  Если ваш автомобиль эвакуировали, то всю информацию можно получить по номеру "112", затем приехать в офис, чтобы получить на руки протокол, и в течение определенного времени оплатить штраф. Если парковка платная, и водитель оплачивает штраф в короткий промежуток времени, то ему полагается скидка. 

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по транспорту, рейд, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии