Откуда будут эвакуировать автомобили в Петербурге с 12 по 15 августа

Протокол за нарушение оформляется в одном из четырех офисов.

Пресс-служба комитета по транспорту сообщила о том, где будет проходить патрулирование с 12 по 15 августа. Сотрудники будут выявлять водителей, которые нарушили ПДД по парковке.

Речь идет о тех автомобилистах, которые оставили свои машины в зоне действия знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" с дополнительной табличкой "Эвакуация".

Напомним, что с июля этого года комитет получил дополнительные полномочия. Протоколы за административные правонарушения по парковке теперь оформляет ведомство в четырех офисах: 8-я Советская улица, д. 31/27, проспект Ветеранов, д. 131, Синявинская улица, д. 3, проспект Просвещения, д. 54. Если ваш автомобиль эвакуировали, то всю информацию можно получить по номеру "112", затем приехать в офис, чтобы получить на руки протокол, и в течение определенного времени оплатить штраф. Если парковка платная, и водитель оплачивает штраф в короткий промежуток времени, то ему полагается скидка.

Фото: Piter.TV