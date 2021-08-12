Невзорова ударили по лицу во время автограф-сессии в Петербурге

Мужчина дал журналисту пощечину, потребовав прекратить оскорблять чувства верующих.

Накануне в Петербурге произошло нападение на телеведущего и журналиста Александра Невзорова. После эфира программы "Невзоровские среды" на автограф-сессии к нему подошел незнакомец и ударил по лицу.

Инцидент произошел в отеле на улице Марата, 11. Мужчина дал журналисту пощечину с требованием прекратить оскорблять чувства верующих и православную веру. Незнакомца сразу же схватила охрана, оружия при нем не заметили. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

На опубликованном в Instagram видео Невзоров дал ясно понять, что не имеет никаких претензий к незнакомцу и заявил, что не собирается писать заявление. О том же он попросил и сотрудника отеля, в котором произошел конфликт.

Когда мужчину отпустили, он подошел к Невзорову и заявил, что совершил нападение на него "не со зла".

Стоит отметить, что Александр Невзоров был верующим, однако некоторое время назад он изменил свою позицию. Журналист осуждал введение в школах такого предмета, как "Основы православной культуры", а также многократно обвинял священнослужителей РПЦ в гомосексуализме и педофилии. В одной из своих авторских программ на радио "Эхо Москвы" журналист регулярно выступает с критикой РПЦ.

Ранее в Петербурге задержали налетчика, который 17 лет находился в международном розыске.

Видео: Instagram / nevzorovofficial