Невзорова ударили по лицу во время автограф-сессии в Петербурге

Накануне в Петербурге произошло нападение на телеведущего и журналиста Александра Невзорова. После эфира программы "Невзоровские среды" на автограф-сессии к нему подошел незнакомец и ударил по лицу.
Инцидент произошел в отеле на улице Марата, 11. Мужчина дал журналисту пощечину с требованием прекратить оскорблять чувства верующих и православную веру. Незнакомца сразу же схватила охрана, оружия при нем не заметили. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.
На опубликованном в Instagram видео Невзоров дал ясно понять, что не имеет никаких претензий к незнакомцу и заявил, что не собирается писать заявление. О том же он попросил и сотрудника отеля, в котором произошел конфликт.
Когда мужчину отпустили, он подошел к Невзорову и заявил, что совершил нападение на него "не со зла".
Стоит отметить, что Александр Невзоров был верующим, однако некоторое время назад он изменил свою позицию. Журналист осуждал введение в школах такого предмета, как "Основы православной культуры", а также многократно обвинял священнослужителей РПЦ в гомосексуализме и педофилии. В одной из своих авторских программ на радио "Эхо Москвы" журналист регулярно выступает с критикой РПЦ.
Ранее в Петербурге задержали налетчика, который 17 лет находился в международном розыске.
Видео: Instagram / nevzorovofficial
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