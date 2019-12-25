В Петербурге задержали налетчика, который 17 лет находился в международном розыске

В Петербурге задержали налетчика за преступление, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Установлено, что в 2004 году он вместе с сообщниками, вооружившись пистолетом ТТ и автоматом АК-47, совершил разбойное нападение на кафе в Северной Осетии. Банда угнала два ВАЗа, припаркованных у заведения, и скрылась. Тогда преступников поймать не удалось, их объявили в розыск.
Подозреваемого задержали 10 августа в одном из домов на Пулковском шоссе в Петербурге. Сейчас его заключили под стражу.
Ранее в Петергофе задержали мужчину, стрелявшего из свадебного картежа.
Фото: Piter.TV
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