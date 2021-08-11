В Петергофе задержали мужчину, стрелявшего из свадебного картежа

У него изъяли предмет, похожий на сигнальный пистолет.

Во вторник, 10 августа, в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома на Парковой улице в Петергофе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Очевидцы рассказали, что неизвестный стрелял в воздух из окна свадебного автомобиля Infiniti. Спустя полтора часа его задержали на Торговой площади. Подозреваемым оказался 24-летний житель Петергофа. У него изъяли предмет, похожий на сигнальный пистолет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские обнаружили два тела в квартире на Загребском бульваре.

Видео: МВД