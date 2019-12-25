Полицейские обнаружили два тела в квартире на Загребском бульваре

Трупы начали гнить, местные жители услышали запах.

Полицейские обнаружили два трупа в квартире на Загребском бульваре, 27/16. На трупный запах в полицию пожаловалась местная жительница. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Тела были без внешних признаков насильственной смерти в состоянии гнилостных изменений. Среди умерших был мужчина 1968-го года рождения и неизвестная женщина, предположительно, его пожилая мать.

Трупы направили в морг для установления причин смерти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ревнивец ударил петербуржца ножом в Колпино.

Фото: Piter.TV