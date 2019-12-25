  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские обнаружили два тела в квартире на Загребском бульваре
Сегодня, 9:25
254
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские обнаружили два тела в квартире на Загребском бульваре

0 0

Трупы начали гнить, местные жители услышали запах.

Полицейские обнаружили два трупа в квартире на Загребском бульваре, 27/16. На трупный запах в полицию пожаловалась местная жительница. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Тела были без внешних признаков насильственной смерти в состоянии гнилостных изменений. Среди умерших был мужчина 1968-го года рождения и неизвестная женщина, предположительно, его пожилая мать. 

Трупы направили в морг для установления причин смерти. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ревнивец ударил петербуржца ножом в Колпино. 

Фото: Piter.TV

Теги: полиция, смерть, труп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии