Ревнивец ударил петербуржца ножом в Колпино

Во вторник, 10 августа, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №33. Медики рассказали о госпитализации 44-летнего мужчины с ножевым ранением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Пострадавшего госпитализировали из дома №4 на Тверской улице в Колпино. По подозрению в совершении преступления задержали 49-летнего безработного. Оказалось, что он нанес ножевое ранение своему сопернику на почве ревности.
У мужчины диагностировали колото-резанное ранение брюшной стенки. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
С места происшествия изъяты следы рук, нож, биоматериалы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью". Задержанный помещен в изолятор.
Ранее в лесопарке на Приморском проспекте нашли повешенного мужчину.
Фото: Piter.TV
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