Ревнивец ударил петербуржца ножом в Колпино

Пострадавшего госпитализировали с колото-резанным ранением брюшной стенки в тяжелом состоянии.

Во вторник, 10 августа, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №33. Медики рассказали о госпитализации 44-летнего мужчины с ножевым ранением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшего госпитализировали из дома №4 на Тверской улице в Колпино. По подозрению в совершении преступления задержали 49-летнего безработного. Оказалось, что он нанес ножевое ранение своему сопернику на почве ревности.

У мужчины диагностировали колото-резанное ранение брюшной стенки. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

С места происшествия изъяты следы рук, нож, биоматериалы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью". Задержанный помещен в изолятор.

Ранее в лесопарке на Приморском проспекте нашли повешенного мужчину.

Фото: Piter.TV