В лесопарке на Приморском проспекте нашли повешенного мужчину

На теле умершего не было внешних признаков насильственной смерти.

Во вторник, 10 августа, в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе мужчины, повешенном в лесопарке на Приморском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили мертвым мужчину азиатской внешности, на вид 40 лет, был одет в темно-синий спортивный костюм, черную кепку, малиновую футболку, белые кроссовки. На теле умершего не было внешних признаков насильственной смерти.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

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Фото: pexels.com