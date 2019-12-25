  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В лесопарке на Приморском проспекте нашли повешенного мужчину
Сегодня, 8:47
119
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В лесопарке на Приморском проспекте нашли повешенного мужчину

0 0

На теле умершего не было внешних признаков насильственной смерти.

Во вторник, 10 августа, в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе мужчины, повешенном в лесопарке на Приморском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили мертвым мужчину азиатской внешности, на вид 40 лет, был одет в темно-синий спортивный костюм, черную кепку, малиновую футболку, белые кроссовки. На теле умершего не было внешних признаков насильственной смерти.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что в Турции нашли тело пропавшего 20-летнего петербуржца.

Фото: pexels.com

Теги: полиция, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии