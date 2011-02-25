В Турции нашли тело пропавшего 20-летнего петербуржца

Его нашли в море в районе скал.

Накануне на острове Бургазада около Стамбула обнаружили тело пропавшего несколько дней назад 20-летнего жителя Петербурга Макара Рагина. Об этом рассказал РИА Новости источник в турецкой полиции.

Тело молодого человека нашли в море в районе скал. Стражи порядка попали туда по морю.

Макар прилетел в Стамбул 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Парень покинул гостиницу 28 июля и не вернулся. Его вещи и документы остались в отеле.

Сотрудники генконсульства России в Стамбуле обратились в турецкие правоохранительные органы, дипломаты ведут переговоры с родителями погибшего. Они приехали в Турцию для поисков сына.

Ранее найденный труп неизвестного животного на пляже Анапы напугал туристов.

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