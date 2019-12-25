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Найденный труп неизвестного животного на пляже Анапы напугал туристов
Сегодня, 12:26
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Найденный труп неизвестного животного на пляже Анапы напугал туристов

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Останки издавали неприятных запад на курорте.

Найденный труп неизвестного животного на пляже Анапы напугал туристов. О ситуации сообщили местные журналисты из информационного портала Е1. Отдыхающие рассказали прессе, что сделали находку на многолюдной территории. В первый день своего отпуска труп заметила женщина. Она прогуливалась по пляжу и почувствовала запах разложения. Очевидица уточнила, что 
 позвоночник неопознанного существа оказался обложен галькой. ВБлизи него играли дети.

Это же антисанитария. Просто ужас. Это существо сантиметров 80 длиной, что там по туловищу — не знаю. Обратиться по поводу уборки не к кому, за пляжем, видимо, никто не следит.

комментарий россиянки

Туристка предположила, что труп принадлежит крупной рыбе или млекопитающему.

Эксперты составили портрет китайского туриста в Петербурге.

Фото: Е1
 

Теги: анапа, курорт, пляж
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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