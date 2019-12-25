Найденный труп неизвестного животного на пляже Анапы напугал туристов. О ситуации сообщили местные журналисты из информационного портала Е1. Отдыхающие рассказали прессе, что сделали находку на многолюдной территории. В первый день своего отпуска труп заметила женщина. Она прогуливалась по пляжу и почувствовала запах разложения. Очевидица уточнила, что
позвоночник неопознанного существа оказался обложен галькой. ВБлизи него играли дети.
Это же антисанитария. Просто ужас. Это существо сантиметров 80 длиной, что там по туловищу — не знаю. Обратиться по поводу уборки не к кому, за пляжем, видимо, никто не следит.
комментарий россиянки
Туристка предположила, что труп принадлежит крупной рыбе или млекопитающему.
Эксперты составили портрет китайского туриста в Петербурге.
Фото: Е1
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все