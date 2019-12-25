Эксперты составили портрет китайского туриста в Петербурге

Судя по результатам опроса комитета по развитию туризма, китайские туристы предпочитают приезжать в город на Неве осенью.

В понедельник, 9 августа, были опубликованы результаты опроса комитета по развитию туризма в Петербурге, по которым можно составить потрет китайского туриста.

Так, большая часть опрошенных (56%) отметили, что предпочитают приезжать в Петербург осенью, некоторые (36%) любят приезжать летом, остальные приезжают зимой (34%) и весной (8%).

Почти половина респондентов заявили, что ценят в нашем городе музеи, 32% любят театры. Помимо этого 50% гостей из Китая пользуются услугами экскурсоводов. Чаще для жилья выбирают четырехзвездочные отели. Каждый четвертый предпочитает отели категории пять звезд (25,2%) и трехзвездочные (25,8%).

В основном туристы из Китая тратят от 10 до 60 тысяч рублей в день. Каждый третий турист готов оставить в городе от 60 до 110 тысяч рублей в день.

Ранее мы писали, что названа сумма, которую оставляют обычные и деловые туристы в Петербурге.

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