Что произошло в Петербурге 11 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 11 июня.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 11 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

С дома №141 по набережной Обводного канала на иномарку обрушилась штукатурка.

Куски фасада продолжают падать с домов Петербурга. Новый инцидент произошел вечером 11 июня. К счастью, в машине в момент обрушения штукатурки никого не было.

Один человек погиб и двое сильно пострадали при пожаре в коммуналке на Колпинской

Крупный пожар произошел в ночь на 11 июня, огонь охватил обстановку на площади 18 квадратных метров. Пожар больше часа тушили 23 человека и пять единиц техники. Причины возгорания пока не известны.

На пересечении Краснопутиловской и Зайцева жестко столкнулись два мотоциклиста.

ДТП произошло вечером четверга, 10 июня. Один из байкеров собирался повернуть на перекрестке и в этот же момент врезался в другого мотоциклиста. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Восьмилетнюю петербурженку наградили медалью МЧС России.

В августе прошлого года юная Арина Сапожкова спасла из бассейна трехлетнего малыша. Это произошло в Севастополе, где девочка отдыхала с родителями. Известно, что мальчик упал в бассейн, разогнавшись на беговеле. МЧС вручили девочке медаль "За спасение погибающих на водах".

В Петербурге планируют запустить в тестовом режиме два вытрезвителя на севере и юге города.

Пока чиновники решают вопрос о том, какие виды услуг будут получать нетрезвые граждане в этих учреждениях и на основании каких критериев горожан вообще будут туда помещать. Есть риск, что многие пьяницы будут пытаться попасть туда просто для того, чтобы просыпаться в комфортных условиях.

На съезде с КАД на Косыгина произошло массовое ДТП.

В ночь на пятницу на этом участке дороги жестко столкнулись фура, лесовоз и три легковушки, одна из которых была машиной такси. Некоторые авто получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, госпитализировали одну женщину и водителя такси. Причины аварии пока не известны.

Мосты Петербурга не будут разводить в ночь с 12 на 13 июня.

Переправы традиционно не беспокоят в нерабочие праздничные дни. 12 июня отмечается День России.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП

Видео: Piter.TV