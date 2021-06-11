В Петербурге наградили 8-летнюю школьницу медалью МЧС России

В прошлом году она в Севастополе спасла из воды 3-летнего мальчика.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу наградили 8-летнюю Арину Сапожкову, которая в августе 2020 года спасла из бассейна трехлетнего малыша. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Летние каникулы Арина проводила с семьей в Севастополе. Качаясь на качелях во дворе дома, она услышала всплеск воды и из любопытства решила посмотреть. Когда она подошла к нему, увидела на дне трехлетнего малыша и, не раздумывая, кинулась за ним. Девочка с раннего детства занимается плаванием. Она вытащила ребенка из бассейна, а следом достала и его беговел. Мальчик катался на беговеле и случайно угодил в воду. Он тут же пошел ко дну, откуда его спасла девочка из Петербурга.

За свой отважный поступок юная Арина Сапожкова награждена медалью МЧС России "За спасение погибаюших на водах".

Ранее петербуржцев попросили соблюдать правила безопасности на воде.

Видео: МЧС