Петербуржцев попросили соблюдать правила безопасности на воде

В выходные ожидается жара.

МЧС просит петербуржцев и гостей города соблюдать правила безопасности на берегах водоемов. По прогнозам синоптиков, в Петербург пришло настоящее лето.

Нужно соблюдать следующие правила:

не нырять в незнакомых местах;

не купаться в нетрезвом виде;

не заплывать далеко от берега, в том числе и на надувных матрасах;

купаться только в специально отведенных местах;

не оставлять маленьких детей без присмотра у воды;

не устраивать игр на воде, связанных с захватами.

Если у вас сводит ногу — не поддавайтесь панике. Погрузитесь на секунду под воду, распрямите ногу и с силой потяните на себя ступню за большой палец.

В Роспотребнадзоре заявили, что все пляжи Петербурга не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Фото: vk.com/spb_today