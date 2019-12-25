Петербуржцев попросили соблюдать правила безопасности на воде

МЧС просит петербуржцев и гостей города соблюдать правила безопасности на берегах водоемов. По прогнозам синоптиков, в Петербург пришло настоящее лето.
Нужно соблюдать следующие правила:
- не нырять в незнакомых местах;
- не купаться в нетрезвом виде;
- не заплывать далеко от берега, в том числе и на надувных матрасах;
- купаться только в специально отведенных местах;
- не оставлять маленьких детей без присмотра у воды;
- не устраивать игр на воде, связанных с захватами.
Если у вас сводит ногу — не поддавайтесь панике. Погрузитесь на секунду под воду, распрямите ногу и с силой потяните на себя ступню за большой палец.
В Роспотребнадзоре заявили, что все пляжи Петербурга не соответствуют требованиям санитарного законодательства.
Фото: vk.com/spb_today
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