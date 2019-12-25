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Петербуржцев попросили соблюдать правила безопасности на воде
Сегодня, 14:08
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Петербуржцев попросили соблюдать правила безопасности на воде

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В выходные ожидается жара.

МЧС просит петербуржцев и гостей города соблюдать правила безопасности на берегах водоемов. По прогнозам синоптиков, в Петербург пришло настоящее лето.

Нужно соблюдать следующие правила:

  • не нырять в незнакомых местах;
  • не купаться в нетрезвом виде;
  • не заплывать далеко от берега, в том числе и на надувных матрасах;
  • купаться только в специально отведенных местах;
  • не оставлять маленьких детей без присмотра у воды;
  • не устраивать игр на воде, связанных с захватами. 

Если у вас сводит ногу — не поддавайтесь панике. Погрузитесь на секунду под воду, распрямите ногу и с силой потяните на себя ступню за большой палец.

В Роспотребнадзоре заявили, что все пляжи Петербурга не соответствуют требованиям санитарного законодательства. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: берег, мчс, пляж, правила безопасности
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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