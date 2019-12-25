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Мосты Петербурга не будут разводить в ночь с 12 на 13 июня
Сегодня, 11:38
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Мосты Петербурга не будут разводить в ночь с 12 на 13 июня

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В праздничные нерабочие дни мосты не разводят.

Мосты Петербурга не будут разводиться в ночь с 12 на 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Дело в том, что в нерабочие праздничные дни РФ мосты не разводят. Напомним, 12 июня отмечают День России. В этом году россияне отдыхают 12,13 и 14 июня.

В дни проведения матчей Евро Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны украсит новая подсветка. Она будет включена с 23:15 до 3:00. 

Ранее Piter.TV узнал о том, что расстояние от дороги на Софийской до "моста глупости" хотят увеличить до 5 метров. Из-за ограничения по высоте под ним регулярно застревали грузовики. 

Фото: Piter.TV

Теги: мосты, развод мостов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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