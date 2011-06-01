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В дни проведения матчей ЕВРО-2020 Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны украсит новая подсветка
Сегодня, 15:58
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В дни проведения матчей ЕВРО-2020 Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны украсит новая подсветка

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После завершения чемпионата световое оформление объектов вернется в штатный режим работы.

В Петербурге в дни проведения матчей ЕВРО-2020 будут по-новому подсвечены Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города в четверг, 10 июня. 

Так, Дворцовый мост будет подсвечен цветами турнира – бирюзовый, оранжевый и зеленый. По обеим сторонам переправы на пяти пролетах расположены более 600 светодиодных светильников. Жители и гости Петербурга смогут увидеть подсветку с 23:15 до 3:00. 

Кроме того, с 11 июня по 11 июля Большой проспект Петроградской стороны будет украшен синей иллюминацией. Для оформления опор наружного освещения используются более 100 светодиодных кольцеобразных светильников.

Ранее стало известно расписание матчей в рамках ЕВРО-2020 в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: большой проспект петроградской стороны, дворцовый мост, евро-2020, подсветка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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