Массовое ДТП произошло на съезде с КАД на Косыгина

Очевидцы поделились кадрами с места в соцсетях.

По словам петербуржцев, в ночь на пятницу на съезде КАД на проспект Косыгина произошло массовое ДТП. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Судя по кадрам, столкнулись лесовоз, фура, автомобиль такси и еще две легковушки. Судя по всему, столкновение было жестким, поскольку некоторые авто получили сильные повреждения. Очевидцы отметили, что пострадавшую женщину госпитализировали.

Ранее мы писали, что в четверг аноним "заминировал" станции метрополитена и аэропорт Петербурга.

Фото: vk.com/spb_today