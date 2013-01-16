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Массовое ДТП произошло на съезде с КАД на Косыгина
Сегодня, 10:13
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Массовое ДТП произошло на съезде с КАД на Косыгина

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Очевидцы поделились кадрами с места в соцсетях.

По словам петербуржцев, в ночь на пятницу на съезде КАД на проспект Косыгина произошло массовое ДТП. По предварительной информации, есть пострадавшие. 

Судя по кадрам, столкнулись лесовоз, фура, автомобиль такси и еще две легковушки. Судя по всему, столкновение было жестким, поскольку некоторые авто получили сильные повреждения. Очевидцы отметили, что пострадавшую женщину госпитализировали. 

Ранее мы писали, что в четверг аноним "заминировал" станции метрополитена и аэропорт Петербурга.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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