В четверг аноним "заминировал" станции метрополитена и аэропорт Петербурга

Проверку проводили почти 400 сотрудников органов внутренних дел.

Накануне на электронную почту МЧС России по Петербургу поступило сообщение о минировании аэропорта, станций метрополитена и вокзалов. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органов.

В результате 381 сотрудник органов внутренних дел осмотрели все объекты, в том числе 1 морской вокзал. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Эвакуацию решили не проводить. Осмотр заснял около четырех часов.

Ранее посетитель Балтийского вокзала заявил, что у него в руках бомба.

Фото: Piter.TV