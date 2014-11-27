В четверг аноним "заминировал" станции метрополитена и аэропорт Петербурга

Накануне на электронную почту МЧС России по Петербургу поступило сообщение о минировании аэропорта, станций метрополитена и вокзалов. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органов.
В результате 381 сотрудник органов внутренних дел осмотрели все объекты, в том числе 1 морской вокзал. Опасных веществ и устройств не обнаружили.
Эвакуацию решили не проводить. Осмотр заснял около четырех часов.
Ранее посетитель Балтийского вокзала заявил, что у него в руках бомба.
Фото: Piter.TV
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