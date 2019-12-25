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Посетитель Балтийского вокзала заявил, что у него в руках бомба
Сегодня, 14:37
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Посетитель Балтийского вокзала заявил, что у него в руках бомба

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Все обошлось без происшествий. По предварительным данным, нарушителя спокойствия задержали.

Мужчина грозился взорвать бомбу на Балтийском вокзале в Петербурге 31 мая. Об этом узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах. 

Гражданин кричал, что у него в руках бомба, которую он собирается взорвать. 

По предварительным данным, на место приехали экстренные службы и забрали незнакомца. Эвакуация не проводилась. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка заставила полицейских искать бомбы в метро и торговом центре. Конкретную станцию метро она не назвала. 

Фото: Piter.TV

Теги: балтийский вокзал, бомба, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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