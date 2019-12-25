Посетитель Балтийского вокзала заявил, что у него в руках бомба

Все обошлось без происшествий. По предварительным данным, нарушителя спокойствия задержали.

Мужчина грозился взорвать бомбу на Балтийском вокзале в Петербурге 31 мая. Об этом узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Гражданин кричал, что у него в руках бомба, которую он собирается взорвать.

По предварительным данным, на место приехали экстренные службы и забрали незнакомца. Эвакуация не проводилась.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка заставила полицейских искать бомбы в метро и торговом центре. Конкретную станцию метро она не назвала.

Фото: Piter.TV