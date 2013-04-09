Петербурженка заставила полицейских искать бомбы в метро и торговом центре

Накануне в почтовом ящике Следственного комитета на набережной Мойки правоохранители нашли коварное письмо. Женщина не указала конкретную станцию, где нужно искать бомбу.

В субботу, 29 мая, 160 силовиков искали взрывчатку в метро Петербурга и торговом центре "Космос". Неизвестная "шутница" оставила письмо с угрозой взорвать метро и торговый центр прямо в почтовом ящике Следственного комитета. Об этом сообщила "Фонтанка".

Дама указала адрес торгового комплекса, но не уточнила, на какой именно станции метро находится бомба. Поэтому правоохранителям пришлось проверить всю петербургскую подземку. К шести вечера рейд завершили. Ничего опасного правоохранители не нашли.

Теперь полицейские займутся поисками коварной незнакомки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что лжеминер пообещал взорвать две петербургские школы. За безопасность детей он потребовал 140 тысяч рублей.

Фото: pixabay