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Лжеминер пообещал взорвать две петербургские школы
Сегодня, 14:29
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kraratau27

Лжеминер пообещал взорвать две петербургские школы

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Хулиган вежливо представился Германом Аполлинарийским и даже приложил к письмам ссылку на страницу "ВКонтакте". За безопасность школьников он потребовал 140 тысяч рублей.

В субботу, 24 апреля, две школы Петербурга в Московском и Калининском районах получили письма с угрозами взрыва от некого Германа Аполлинарийского. Злоумышленник написал, что его знакомые принесли в школу бомбы и спрятали их. Об Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Лжеминер обещал не только подорвать здания учебных заведений, но и подглядывать за школьниками. Взамен на безопасность детей мужчина потребовал 140 тысяч рублей, которые руководители образовательных учреждений могли передать бандиту после связи с ним через социальную сеть "ВКонтакте". Ссылку на страницу для коммуникации лжеминер тоже оставил. 

Школы и прилегающие к ним территории осмотрели. Делом займется ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпино восьмиклассница перенесла клиническую смерть из-за отравления наркотиками.

Фото: pixabay

Теги: лжеминер, петербург, терроризм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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