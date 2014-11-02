В Колпино восьмиклассница перенесла клиническую смерть из-за отравления наркотиками

Кристаллический порошок девочка попробовала в школьном туалете.

В субботу, 24 апреля, 15-летнюю школьницу госпитализировали в больницу, диагностировав клиническую смерть. Девочка отправилась наркотическим препаратом. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 25 апреля.

Известно, что 14-летний подросток пришел на занятия к 9 утра, но в 12:05 девочка вместе с двумя одноклассницами самовольно покинула школу. В это время классный руководитель заметила, что ученицы прогуливают уроки и начала звонить им. Спустя время одна из школьниц ответила на вызов педагога и сообщила, что их однокласснице стало плохо, поэтому они пошли провожать подругу до дома. В 15:20 учительнице позвонила мама отравившейся девочки и рассказала, что ребенок попал в больницу в состоянии клинической смерти. Женщина добавила, что ее дочь попробовала в школьном туалете наркотический препарат.

В телефоне госпитализированного подростка найдено видео, на котором ученицы по очереди принимают белый порошок.

Известно, что все три девочки растут в благополучных семьях, на учетах не состоят.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировском районе школьники стреляли в окно трамвая из пневматики.

Фото: pixabay