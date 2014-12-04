В Кировском районе школьники стреляли в окно трамвая из пневматики

Ранним утром 24 апреля двое подростков решили пострелять в окна движущегося трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 апреля.
Около 7 утра полицейским пожаловались, что на перекрестке улиц Трефолева и Маршала Говорова неизвестный выстрелил в окно трамвая, после чего стекло треснуло.
Сотрудники полиции установили, что стрелками оказались 16-летние школьники. Мальчики целились из окна квартиры на проспекте Стачек. У них изъяли пневматический пистолет и ружье.
Подростки попали под уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).
Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели сняли с льдины двух подростков, которых едва не унесло в Финский залив.
Фото: pixabay
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