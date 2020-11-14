Спасатели сняли с льдины двух подростков, которых едва не унесло в Финский залив

Молодые люди решили прогуляться по льду при 20 градусах тепла.

Вечером 12 апреля в Петербурге спасли двух подростков, которые решили прогуляться по льду при 20 градусах тепла. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России "ВКонтакте".

Льдина, на которой гуляли подростки, оторвалась от берега. Молодых людей едва не унесло в Финский залив. Прибывшие на катере в район Морского фасада спасатели сняли с льдины юных нарушителей. Им оказали первую помощь и доставили на берег. С подростками провели беседу и передали их родителям.

Ранее спасатели вытащили тонущего человека из Обводного канала.

Фото: ВКонтакте / Северо-Западный РПСО