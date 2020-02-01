В Петербурге планируют запустить два вытрезвителя в тестовом режиме

Депутат ЗакСа отметил, что осталось урегулировать несколько вопросов.

Накануне, 10 июня, депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок в эфире телеканала 78 рассказал, что в скором времени в городе начнут работу два вытрезвителя в тестовом режиме.

Чиновникам осталось урегулировать несколько вопросов: на основании каких критериев будут помещать в вытрезвитель и почему за тех, кто не может контролировать свое питье, должен платить бюджет. Четырбок предположил ситуацию, когда пьяному понравится в вытрезвителе, и он будет пытаться попасть туда, чтобы просыпаться в чистой постели.

Какие виды услуг будут получать нетрезвые в вытрезвителях – напитки для вытрезвления, чистую одежду и обувь или доступ к воде, – также пока не определено Денис Четырбок

По словам депутата, делать сразу много вытрезвителей не нужно. Стоит для начала открыть два, на севере и юге города, чтобы оценить, будут ли они востребованы, будут ли жалобы на условия.

Заместитель главного врача СПБ ГБУЗ "Городская наркологическая больница" Елена Куркова уточнила, что при закрытии вытрезвителей в 2011 году, большая нагрузка легла на медицинские учреждения.

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