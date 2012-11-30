ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении возвращение вытрезвителей

Вытрезвители хотят сделать в формате хостела.

Петербургские депутаты в первом чтении поддержали проект закона о возвращении вытрезвителей. Заседание в Мариинском дворце проходит сегодня, 10-го февраля.

По словам одного из авторов инициативы Дениса Четырбока, парламентарии будут отвечать за разработку законодательной базы, а правительство будет управлять такими заведениями. Изменения внесут в закон города "Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге".

На данный момент уже создана рабочая группа, которая разрабатывает дети будущего закона. Специалистам предстоит определить четкие признаки, по которым человека нужно будет забирать в вытрезвитель, его формат. Стоит отметить, что заведения не будут бесплатными, но плату хотят сделать невысокой. Плату будут взимать за сервис.

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