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В вытрезвителе в Мариинской больнице мужчина поджёг куртку соседа

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Мужчина, устроивший пожар, сказал, что ему стало скучно, холодно, и он решил согреться.

Пожар произошёл ночью 20 марта в вытрезвителе Мариинской больницы. Мужчина поджёг куртку своего соседа.

В результате произошло сильное задымление, в результате пожара никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали.

Как рассказали "Невским Новостям" в Мариинской больнице, к ним везут всех подряд, и медики не знаю, за что хвататься.

Одновременно надо и жизни спасать, и фекалии, извините, за подобными неадекватными пациентами в изоляторе убирать, пожары тушить.

сотрудник Мариинской больницы

Мужчина, устроивший пожар, сказал, что ему стало скучно, холодно, и он решил согреться, поэтому поджег куртку соседа по изолятору. Специалист больницы уточнил, что у мужчины были с собой сигареты, зажигалка, но так как это его личные вещи, их не имеют права изымать.

Видео: Telegram/ 112

Теги: вытрезвитель, мариинская больница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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Сегодня 11:49

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