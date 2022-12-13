В вытрезвителе в Мариинской больнице мужчина поджёг куртку соседа

Мужчина, устроивший пожар, сказал, что ему стало скучно, холодно, и он решил согреться.

Пожар произошёл ночью 20 марта в вытрезвителе Мариинской больницы. Мужчина поджёг куртку своего соседа.

В результате произошло сильное задымление, в результате пожара никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали.

Как рассказали "Невским Новостям" в Мариинской больнице, к ним везут всех подряд, и медики не знаю, за что хвататься.

Одновременно надо и жизни спасать, и фекалии, извините, за подобными неадекватными пациентами в изоляторе убирать, пожары тушить. сотрудник Мариинской больницы

Мужчина, устроивший пожар, сказал, что ему стало скучно, холодно, и он решил согреться, поэтому поджег куртку соседа по изолятору. Специалист больницы уточнил, что у мужчины были с собой сигареты, зажигалка, но так как это его личные вещи, их не имеют права изымать.

Видео: Telegram/ 112