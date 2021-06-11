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В Волховском районе Ленобласти может заработать новая система вытрезвителей
Сегодня, 22:20
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В Волховском районе Ленобласти может заработать новая система вытрезвителей

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Негосударственные организации, которые включены в реестр поставщиков соцуслуг, будут помогать нетрезвым гражданам.

В Общественной палате Ленинградской области обсудили законопроект о создании системы вытрезвителей в регионе. Проект изменения закона поддержали, пишут в пресс-службе комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов.

Негосударственные организации, которые включены в реестр поставщиков соцуслуг, будут помогать нетрезвым гражданам. Первым районом, где заработает новая система, предположительно станет Волховский район. Там существует одна организация, которая готова подключиться к проекту. После этого опыт проанализируют и распространят в других районах 47-го региона.

Напомним, что к середине октября 2011 года все специализированные медицинские вытрезвители на территории России были ликвидированы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вытрезвитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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