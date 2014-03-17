Что произошло в Петербурге 10 августа: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 10 августа.

Что произошло в Петербурге во вторник, 10 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Станцию метро "Московская" ожидает капитальный ремонт.

Со сроками закрытия станции в связи с ремонтом пока не определились. Известно, что на "Московской" демонтируют облицовку стен и колонн, заменят полы, лестницы и ступени, установят новые информационные указатели и восстановят ворота, перекрывающие вход для людей по ночам. Работы профинансирует сам метрополитен.

Петербуржец заставил мигранта сесть за руль вместо сына-подростка.

Автомобильный инцидент произошел в одном из дворов Усть-Славянки. Очевидец, снимавший происходящее на видео, ругался с незнакомым водителем, который посадил за руль своего сына-подростка и держал на коленях младшего ребенка. Мужчина требовал, чтобы автомобилист перестал нарушать правила и сел за руль сам, поскольку во дворе много детей и мам с колясками. Водитель же отвечал, что сам несет ответственность за все и готов ответить за преступление, если совершит его. В конце концов очевидец добился своего.

Пациент нейрохирургического отделения Горбольницы №26 ударил ножом двух пенсионеров.

Как выяснилось, пациенты повздорили в коридоре отделения, в пылу конфликта 50-летний мужчина набросился с ножом на оппонентов 70 и 72 лет. Обидчика поймали сотрудники больницы, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ночью на набережной Фонтанки тушили заброшенный дом Дворжака.

В здании, признанном памятником, разгорелся мусор и строительные материалы, огонь охватил 210 квадратных метров площади. Пожар тушили более пяти часов, пламя удалось унять только к 05.57. Пострадавших нет.

Иностранные граждане могут привиться от COVID-19 в ТРЦ "Галерея".

Пункт вакцинации в торговом центре принимает до 1000 посетителей в сутки. В пункте открыто 11 кабинетов и работает электронная очередь. Иностранцы могут привиться в пункте за свой счет или счет своих работодателей.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Мегаполис

Фото: ВКонтакте / Как дела, Питер?